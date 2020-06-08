Жена Ефремова: «Если Миша говорит, что он был за рулём, то наши отношения для него что-то значат»

Чем больше проходит времени с того июньского дня, когда произошло дорожное происшествие на Садовом кольце, тем больше возникает вопросов. Находятся свидетели, предпочитающие пока скрывать свои имена, чтобы в дальнейшем им вообще не запретили говорить. Первый вопрос, который лично меня интересовал – почему супруга актёра Софья Кругликова не встретилась с потерпевшей стороной, то есть семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова – ведь ясно, что если бы потерпевшие пошли на мировую, тогда срок для её мужа, отца их троих детей был бы намного меньше. Сама Софья прессу всё это время игнорировала, мне удалось с ней переброситься лишь несколькими короткими фразами в смс-переписке, потом она перестала отвечать. А вопрос к Софье у меня один: почему она отказалась от возможности спасти мужа, когда сторона пострадавших предоставила такую возможность?

Пообщавшись с адвокатским и театральным бомондом Москвы, я выяснила некие обстоятельства, которые наводят на определённые вопросы, – в частности, почему Михаил Ефремов до сих пор предпочитает находиться в колонии, а не расскажет всю правду о том июньском вечере и не выйдет на свободу?

– Рупором в этой истории, – поделился со мной источник из близкого окружения семьи Ефремова, – была, естественно, Софья. Эта драматическая история имеет свои глубокие корни. Драма на Садовом – это лишь вершина айсберга. Друзьям Софочки, как называет её Миша, давно известно, что муж ей просто начал мешать.

Софочка прикидывается, что не знала о любовнице Миши Даше Белоусовой. Всё она прекрасно знала, и что Миша снимал квартиру, где встречался с Дарьей – тоже. Только она боялась одного – что Миша уйдёт от неё. Тогда, оставшись с детьми, она потеряет самое главное – статус жены, который в будущем поможет ей владеть всем имуществом Михаила, а оно, поверьте, немалое. – Мне легче быть вдовой, – отрезала как-то Софья, – рассказывают в ее близком окружении. Софья на этот счёт всегда может высказать свою точку зрения и опровергнуть слова друзей семьи.

Расследуя обстоятельства этого дела, я выяснила, что у Дарьи Белоусовой есть полное алиби – она в вечер аварии была на спектакле, поэтому версия, что Михаил покрывает любовницу, севшую за руль, отпадает сама собой.

– Видите ли, – рассказывает мне друг Ефремова, пожелавший остаться инкогнито, – экспертиза – железобетонное доказательство. Если посмотреть внимательно видео, к чему неоднократно призывал Джигурда, которого поднимали на смех, что напрасно, то видно, что из автомобиля после аварии выходит дама. На кадрах – маленькая ножка.

Никто Мишу на водительском сидении в тот вечер так и не видел и никогда не увидит, так как он там не был. Миша был пьян, но он не был за рулём! Обратите внимание, нам показывают только журналистскую съёмку, а видео с камер наблюдения, которыми усеяно место возле МИДа, нет. Вопрос – куда исчезли кадры?

Заметьте, исчезли кадры и из бара, куда Миша ходил в тот вечер, скажу больше, даже из соседних заведений, там резко начались ремонты, поэтому камеры были сняты.

Кого покрывает Ефремов

– Софочку как-то я спросила совершенно шутя, – рассказывает известная актриса, пожелавшая, чтобы не обнародовали её имени, – могла ли быть за рулём Мишиного авто Белоусова? И так как для Софочки фамилия Белоусовой как красная тряпка для быка, то она не сдержалась и выпалила: «Если Миша говорит, что за рулём был он, значит для него наши отношения ещё имеют какое-то значение». Я просто не уловила тогда её идею, но сейчас мне многое становится ясным. «Я не потерплю, чтобы какая-то там актриска, про которую я узнаю из СМИ, с Мишей…» – несколько раз повторяла в своём окружении Софья.

– Если за рулём сидела Софья, то тогда все пазлы складываются, – делает предположение осведомленное лицо, вхожее в семью Ефремова. – Посадив мужа в тюрьму, Софья осталась с недвижимостью, деньгами, и он ей глаза не мозолит.

Кроме этого, не будем забывать, что только у Ефремова есть ключи от ячейки, которые ему передала – светлая ей память – художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек, которая боготворила Мишу.

В тот злосчастный вечер восьмого июня в «Современнике» намечалась большая сходка, где бы встретились ведущие актёры по поводу дальнейшей судьбы театра, ведь никто из них не был доволен новым худруком Рыжаковым. Михаил в тот вечер тоже собирался на эту встречу. После посещения бара, где он взял еду, он отправился в сопровождении официанта домой. Что могло произойти за несколько часов до аварии и могла ли сама Софья сесть за руль автомобиля, чтобы отвезти пьяного Ефремова в театр «Современник», должно прояснить следствие.

– Я хочу высказать лишь своё предположение, – сказала мне моя собеседница, – Мишка, как честный человек, мог взять вину на себя, чтобы спасти жену, которой лучше остаться на свободе, чтобы заботиться о детях. – Но он надеялся на сильных адвокатов, которых ему пообещали. Защищать Ефремова готовы были очень сильные юристы, но почему-то Софья осталась с Петром Хархориным… Все действия Софьи совершенно нерациональны. В итоге Софья Кругликова отдалила от Миши всё нормальное окружение, прежде всего адвокатов, которые могли ему помочь. Она отказалась встречаться с Добровинским и родственниками погибшего Захарова, встреча была уже назначена.

Андрей Алёшкин, который был на тот момент Мишиным адвокатом, организовал эту встречу, договорившись с Александром Добровинским о примирении. Но Софья от той той встречи вовсе отказалась, а потом - и от услуг Алёшкина, которого обвиняла в сговоре с Добровинским.

Какой может быть сговор, рассуждали в театральных кругах, когда эта история благодаря её же близкому окружению стала всеобщим достоянием. В чём спрашивается был сговор, в желании спасти её мужа? Так тогда это совсем не плохой сговор».

– Неужели Софья такая влиятельная персона?

– Кругликову сделал полностью Миша! Место звукорежиссёра она получила только благодаря мужу, который, по-видимому, сейчас ей уже не нужен, ведь она получила от него всё, что хотела – работу, статус жены Ефремова, принадлежность.к именитой фамилии. Познакомилась она с ним когда-то случайно, в баре. Мишка парень добрый, и у них с Софьей закружилось-понеслось! Со старшими детьми Михаила от других браков у Софьи никогда не было искренних отношений, а его по-настоящему близких друзей она просто терпела до поры и до времени.

Предана Ефремову до сих бизнесвумен Таня Беркович, которую связывают с Михаилом давние дружеские отношения. Именно Татьяна приносила Мише в СИЗО №5 еду, а никакой Софы там не было.

Скажете, что она с детьми сидела. Но с Мишиными деньгами, которые остались у неё, можно нанять няньку или домработницу. Здесь другое: они с Мишей давно отдалились друг от друга. «У него алкоголь и бабы, – сетовала Софочка знакомым, – а я с детьми сижу».

Ситуацию в семье Ефремова в «Современнике» знали все. «Может быть, и пил Мишка меньше, – если бы нормальная женщина была с ним рядом, – говорят в окружении ныне покойной бывшей хозяйки театра Галины Волчек. Но, тем не менее, нынешняя жена Ефремова – выбор Миши, и этот выбор надо уважать, хочешь ты того или нет. Всему театральному бомонду известно, что Волчек знала Мише цену. Даже несмотря на пристрастие к алкоголю, он шикарный актёр и ответственный человек, поэтому-то ячейка с деньгами «Современника» была передана Галиной Борисовной Мише, а не тем, кто любыми способами старается до сих пор её заполучить. В итоге Миша лишился свободы, но остался с наследством от Гали Волчок, как называют её старинные друзья.

– Но всё-таки Софья родила Михаилу троих детей, и потом, у них венчанный брак.

– А чем Софочка ещё могла заниматься? У Миши был хороший доход, мать его детей могла жить беззаботно. Софья - среднестатистический звукорежиссёр, на зарплату которого сильно не зашикуешь. Потом, Миша помогал и трём другим своим детям, которые вполне сами состоятельны для того, чтобы себя обеспечить, но они до сих пор дети Ефремова, так всем удобно, их папа - Михаил, а дед – великий Олег Ефремов. Как отказаться от такой фамилии?

Но эта трагедия стала как лакмусовая бумажка для всех. Каждый показал своё лицо, в том числе и известные друзья.

Возможно, у Софьи с кем-то свои интересы, и предполагаю, что этот кто-то выработал вместе с ней её линию поведения в этой роковой ситуации после аварии. «Ну, если это делает Миша, то значит я ему не безразлична», – высказалась как-то Софья в родственном кругу, после того как Миша признал, что он виновен в этой аварии.