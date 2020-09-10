«Это единственный путь»: Никита Джигурда посоветовал Ефремову обратиться к президенту

Автомобиль, владельцем которого является актёр Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Это страшная драма для обеих семей: погибшего в этом дорожном происшествии курьера Сергея Захарова и Заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок в колонии в Белгородской области. Суд определил для Ефремова меру пресечения - восемь лет лишения свободы (позже срок сократили до 7,5 лет). Актёр Никита Джигурда настаивает на том, что Ефремов невиновен. Именно Джигурда, в отличие от многочисленного окружения Ефремова, которое только бравирует знаменитой фамилией, бросился на помощь артисту. По просьбе Никиты Борисовича эксперт Юрий Макеев провёл экспертизу, которая полностью доказывает невиновность Ефремова. Именно Джигурда нанял для Ефремова опытного адвоката Андрея Владимировича Алёшкина, который довёл бы дело до конца, если бы Миша сам от него не отказался. Об отставке адвоката я расскажу в дальнейшем повествовании. В итоге Ефремов получил максимальное наказание, хотя, по мнению опытных юристов и адвокатов, срок в этом деле мог быть условным. Но Джигурда, имея на руках заключение эксперта Юрия Макеева, настаивает на полной невиновности Ефремова, который несколько раз попросил его больше не вмешиваться в этот процесс. Но Никита оставляет за собой право дать дружеский совет коллеге – обратиться к президенту России Путину и попросить Владимира Владимировича о помиловании.

– Передо мной стоял измождений, лысый человек, совершенно серый, я едва в нём узнал любимого актёра, От Михаила осталась половина, он сильно похудел. Это был совсем не тот великий Ефремов, которого я видел на сцене. Но он пытался быть весёлым, даже старался улыбаться, – сообщил нам случайный свидетель, который встретил Ефремова в московском следственном изоляторе № 5, где заключённый находился до того как его отправили по этапу в Белгородскую область. – Срок Михаила мог бы быть условным, если бы его защита не начала между собой баталию адвокатских амбиций. Но эти адвокатские распри были на руку тем, кто воспользовался ситуацией для того, чтобы избавиться от актёра по ряду причин, – сообщает тот же источник. – В итоге приговор Михаилу – адвокатская безграмотность или умышленное желание воспользоваться ситуацией и отправить его надолго и как можно подальше от театра «Современник».

– Почему я попёр против этой машины, – говорит Никита Джигурда, – потому что у меня есть полные доказательства невиновности Михаила Ефремова. Это подлог! Больше года назад я стал действовать, подписав договор с толковым адвокатом Андреем Алёшкиным. Андрей познакомился с заключением умного и смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказал, что Миша не сидел за рулём своего джипа. В этом заключении есть доказательства невиновности Миши.

Ролик, показанный по телевизору, где Ефремов подъезжает на своём джипе к бару, – подложный, с наложением компьютерной графики, которую специалист сразу увидел. Это видео было снято не 8 июня 2020 года, в день аварии, а ранее. В день аварии Ефремов вообще не подъезжал на автомобиле к бару, Михаил пришёл туда пешком, заказал еду «на вынос» и пошёл домой, его проводил официант, что происходило дальше – неизвестно.

В этом деле есть свидетели, которых так и не опросили, у них взяли расписку о неразглашении. Всё, что произошло с Мишей – сплошной подлог. Если Миша сидел за рулём, то почему на подушке безопасности не был найден его биоматериал, а вторая подушка вообще не обследована? Чей биоматериал был на подушке безопасности – вот в этом ещё большой вопрос. Я неоднократно рассказывал, что экспертиза показала: не Миша выходил с переднего сидения машины, а неизвестный доселе персонаж с ножкой 36-38-го размера, в туфельках с острыми носочками. У Миши далеко не тридцать шестой размер обуви, и туфли у него были тупоносые,

– Никита, вы наняли Алёшкина, и мне известно, что Андрей Владимирович должен был встречаться с пострадавшей стороной. К слову, родственники Сергея Захарова, с которыми я встречалась, недоумевали, почему к ним на связь никто из Ефремов так и не вышел.

– Да. Я свёл Андрея с Эльманом Пашаевым, они общались по вопросу кассационной жалобы, перед подачей которой Миша отказался от услуг Алёшкина и моей помощи. Первым из всех адвокатов, что были у Миши, начал налаживать контакт с Добровинским именно Алёшкин. Наладить отношения с потерпевшей стороной было необходимо, чтобы они ходатайствовали о смягчении приговора Михаилу. Андрей и Добровинский договорились между собой о примирении. Разговаривали они в пятницу, а в понедельник, накануне суда, Добровинский должен был привезти семью Захарова, на эту встречу должна была прийти и Софья Кругликова, супруга Миши, но она по каким-то причинам позвонила Алёшкину и отказалась от встречи.

Софья до последнего не верила, что Андрей договорится с Добровинским. «Он ни с кем не хотел встречаться, – говорила Софья Андрею, – и у тебя шансов нет». Но он сумел это сделать.

Прямо из офиса Добровинского Андрей отправил Софье селфи с ним, как доказательство их встречи. Кругликова где-то сутки помолчала, а потом позвонила ему и сказала, что отказывается от встречи. Я звонил Кругликовой, но без толку! Она прекратила со мной общаться.

– В своём недавнем поздравлении Михаила с днём рождения вы порекомендовали ему обратиться к президенту с прошением о помиловании.

– Конечно! Помилование может дать только президент. Миша, я ещё раз говорю, несмотря на то, что ты трижды отказался от моей помощи и я прекрасно понимаю, что ты это сделал под давлением обстоятельств, и каких – мне тоже известно. Поэтому – напиши Владимиру Путину прошение о помиловании! Я точно знаю, что по пятьдесят граммов мы за твоё освобождение обязательно выпьем, а может ещё и сыграем на одной сцене, как ты хотел. Ты выйдешь на свободу, Миша, так как доказательства твоей невиновности неопровержимы!