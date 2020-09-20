Я простила Ефремова: первое интервью мамы погибшего в ДТП Сергея Захарова

Sobesednik.ru побывал в гостях у Марии Захаровой, мнение которой о трагедии не спросили на суде и не учли, вынося приговор.

Почему мама Сергея Захарова не была признана потерпевшей?

Четыре с лишним месяца семья курьера Сергея Захарова находится под пристальным вниманием прессы. Родственники погибшего в ДТП требовали для Михаила Ефремова сурового наказания. Суд лишил актёра свободы на 8 лет. Но никто не спросил мнение мамы Сергея Захарова, которая не признана потерпевшей в этой трагедии.

Шесть лет назад Мария Захарова перенесла инсульт, но инвалидность у женщины не оформлена. Ответа на вопрос о том, почему самый близкий и родной человек погибшего остался «за бортом» процесса и не подал заявление о признании потерпевшим, адвокат Захаровых Александр Доровинский всегда старательно избегал. Между тем Мария Ивановна придерживается совсем иного мнения по поводу приговора Ефремову.

История одной семьи

Марию Ивановну Захарову в селе Кузьминском уважают и любят все соседи. Односельчане Захаровых считают, что их семья была идеальной. Никаких конфликтных и тяжёлых ситуаций, кроме нынешней, не возникало. По мнению самой Марии Ивановны, 53 года ее работы главным агроном не прошли даром: колхоз был передовым в районе. Она заслужила Орден Ленина.

Муж Марии Ивановны, Владимир Захаров, считался в колхозе лучшим механизатором, он был многопрофильным специалистом. Когда не стало главы семьи, сыновья Марии были уже взрослыми и стали для матери главной поддержкой. Теперь она потеряла младшего из них, Сергея. Живущий неподалеку старший сын Валерий с женой Татьяной старается обеспечить мать двойной заботой.

«Проведаем Сережу на кладбище»

Изба Марии Ивановны в Кузьминском небольшая, но ухоженная. На пороге нас встречает радушная русская женщина. Она опирается на две палочки, но помощи не просит.

Хозяйка тут же приглашает пройти в дом. Она рада нашему сладкому презенту.

– Спасибо, я люблю сладкое, я всеядная, – улыбается нам хозяйка и предлагает с дороги чаю.

– Как живёте, Мария Ивановна?

– Да как? Потихоньку… Присаживайтесь. Сейчас немного посидим и, если хотите, сходим к моему старшему сыну Валере, от тут неподалёку живёт. А если хотите – проведаем Серёжу. Кладбище здесь рядом, туда можно пешком дойти.

– Мария Ивановна, у вас портрет Сергея Есенина висит. Вы сына в честь вашего великого земляка назвали?

– Нет, не в честь. Есенин – это есть Есенин.

Мария Ивановна осторожно спускается по порожкам. От нашей помощи отказывается.

– Не хвастаюсь, что стараюсь ходить, но спускаться по порожкам буду сама, – уверенно говорит она.

– Характер у вас твёрдый, сказывается работа на руководящем посту, – замечаем мы.

– Ну, а как же… Ко мне люди за помощью приходили. Кому помогала, а кого на место ставила.

«Накануне смерти сына мне было плохо»

Мы неспешно идём по кладбищу. Мария Ивановна сначала подходит к могиле бывшего председателя колхоза Соловова, с которым много лет вместе работала.

– Хороший был человек, царствие ему небесное, – вздыхает она. – Уж сколько здесь соседей лежит... и муж мой здесь похоронен, – рассказывает она.

Женщина на мгновение задумывается и сама начинает говорить о самом любимом, дорогом и больном для нее – о погибшем сыне.

– Накануне смерти Серёжи, – делится сокровенным с Sobesednik.ru Мария Ивановна, когда мы дошли до семейной ограды Захаровых, – мне было плохо. «Батюшки! – подумала я. – Как у меня голова разболелась!»

– Предчувствие было, да?

– Ну, это естественно.

– Сын вам снится?

– А как же… Так ведь не бывает, чтобы похоронить – и всё...

– Мария Ивановна, вы бы могли по-матерински простить Михаила Ефремова?

– Естественно, – без всяких колебаний отвечает мама погибшего. – Даже говорить нечего!

– Михаил признан виновным в этой аварии.

– Ну, всё равно, что уж теперь поделаешь... Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это... А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер.

– У Михаила трое несовершеннолетних детей.

– О, Господи! – с ужасом восклицает мать.

В вопросе о том, принимать ли помощь от Ефремова, с Марией Захаровой никто не посоветовался

– Мария Ивановна, Ефремов собирался вам новый дом купить. Он порядочный человек, хотел помочь вам, искупить свою вину. К вам кто-то из его адвокатов приезжал? Помощь предлагал? (По словам бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева, он отправлял своих помощников к родственникам Сергея Захарова и те якобы жили в деревне несколько дней, но были отвергнуты роднёй погибшего, – Прим. Sobesednik.ru).

– Нет, никто не приезжал, – делает неожиданное заявление женщина.

– Ваш сын Валерий, внук Виталий и другие родственники решили эту помощь от Ефремова не принимать.

– Мы всегда вместе собирались. Решали всё мирно. В нашей семье никогда не было такого, чтобы кричали и ругались.

– Но с вами в этот раз никто не посоветовался?

– Нет.

– Как же так, мама ведь, самая главная?

– Естественно. Так всегда и было.

Напоследок мы спросили Марию Ивановну, что бы она сказала сейчас Михаилу Ефремову, доведись им встретиться лицом к лицу. Ответ мамы Сергея Захарова поразил нас своей гуманностью и милосердием:

– Я всегда говорю: «Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось...»