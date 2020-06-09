Мать погибшего в аварии с Ефремовым: Не держу на актёра зла

– Мы часто заходим в гости к Марии Ивановне, – рассказали соседи. – Чем можем – помогаем, морально поддерживаем, шутим с ней смеёмся, чтобы она отвлекалась. У неё синдром одиночества, фотография сына стоит перед ней. Бывшая супруга Сергея, которая приезжала раньше часто, теперь появляется редко. Сын Сергея, любимый внук Виталик у бабушки не появляется. А Мария Ивановна его до одиннадцатого класса кормила и поила, – негодуют соседи. – Зато на всех ток-шоу, которые показывали по телевизору после аварии, бежал первым, изображая горе неусыпное, а теперь мама отца, за смерть которого он требовал для Ефремова самого сурового наказания, стала ему не нужна. А у другого Серёжкиного сына Валеры, – делятся соседи, – родился ребёнок, так что пополнение в семье произошло.

Подставил адвокат

По мнению близкого окружения родного брата Сергея Захарова, Ефремова подставил адвокат, который заставлял его всё время врать, когда тот готов был рассказать всю правду. «Я скажу правду, – говорил Ефремов». – «Ты что, дурак? – осекал его защитник. – Говори, что ты ничего не помнишь».

«Вот кто виноват, в том, что Михаила посадили так надолго. Поэтому-то нам и жалко артиста, несмотря на то, что нажрался он до полусмерти и Серёжку нашего угробил. Если бы Михаил сказал, мол, я очень сожалею, раскаиваюсь, то ход дела мог бы пойти по-другому, – уверяют друзья семьи покойного. – Добровинский делал свою работу честно, он здесь ни при чём, если адвокат Ефремова так себя вёл, заставляя его лгать».

Сын умер на диване

– Не держу на актёра зла, – говорит Мария Ивановна, – он же не специально! – У него же дети, – причитает она.

По-прежнему, как и год назад, она уверяет в том, что её любимый Серёжа умер на диване в её избе. Телевизора у Марии Ивановны нет, кадров страшного ДТП она не видела, хотя на этих кадрах окровавленного пострадавшего не видел никто, их просто не было, как и медиков, которые укладывали почти бездыханного курьера на носилки.

– Мария Ивановна, как вы сейчас живёте?

– Спасибо, потихоньку. Со мной рядом Валера, брат Серёжи, иначе бы я не справилась.

– Уже год Михаил Ефремов находится в колонии. Если бы сейчас его родственники обратились к вам просить о прощении, вы бы простили актёра?

– На всё воля божья…