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Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Компания за 5 лет работы заключила госконтрактов на 20 млн рублей.

Фото: Агентство «Москва»

Компания «Климовск-Дез», чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из магазина «Магнит» на Совхозной улице Москвы, активно оказывала услуги государственным органам, обратил внимание «Собеседник». С 2016 года она заключила тендеров на 20 млн рублей, следует из данных системы «Спарк».

Последним заказчиком услуг ООО «Областной центр дезинфекции» (юридическое название компании) стал Московский политехнический университет. В этом году вуз отдал около 500 тыс. рублей за дезинфекцию помещений «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». В 2020-м аналогичные услуги «Климовск-Дез» оказывал администрации Северского района Краснодарского края.

Кроме того, «Климовск-Дез» активно занимается дератизацией и дезинсекцией помещений. Соответствующие контракты с компанией заключали загородный дом приемов «Русичи» МВД России, различные школы, префектуры нескольких округов Москвы, а также учреждения, подконтрольные мэрии Москвы. 

«Климовск-Дез» находится в прибыли последние несколько лет. 2020-й компания закончила с прибылью в 8 млн рублей, 2019-й - 7 млн рублей. 

Учредителем центра дезинфекции является Дмитрий Кутьев. В понедельник он сбежал от журналистов, попытавшихся взять у него комментарий. Ранее Кутьев возглавлял ООО «Центр здоровья», которое занималось торговлей продуктами. 

10 сентября троих человек в Москве госпитализировали после отравления арбузом из магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее количество пострадавших жильцов дома увеличилось до 11.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами. В магазине были изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. Кроме того, с участием специалистов были осмотрены квартиры дома, где проживали отравившиеся, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза.

СК задержал 39-летнего сотрудника частной компании, который обеззараживал помещение магазина, он доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. 

Фекалии в подъезде, тухлые продукты, строительный мусор. Причину отравления на Совхозной не столько ищут, сколько выбирают
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