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Фекалии в подъезде, тухлые продукты, строительный мусор. Причину отравления на Совхозной не столько ищут, сколько выбирают

От чего умерли два человека, а ещё один оказался в реанимации не могут установить уже три дня. Репортаж "Собеседника”

Фото: Дмитрий Соколов

Машины полиции, Следственного комитета, Роспотребнадзора, Мосгаза, кинологической службы и и других служб парковались в эти выходные у дома №16 на Совхозной улице. Здесь по неизвестной причине отравились до смерти два человека, еще один попал в реанимацию. В последующие два дня отсюда госпитализировали еще 7 человек с симптомами отравления.

﻿﻿Смертельная трагедия произошла в семье Ефремовых 9 сентября - погибли бабушка и 15-летняя дочь. Изначально под подозрением был арбуз из “Магнита”, который ели все пострадавшие. Магазин расположен в этом же доме. Сейчас он опечатан дежурной частью МВД по Люблино. Позже из 16-го и соседнего 18-го домов были госпитализированы еще несколько человек, которые жаловались на симптомы отравления. Под подозрение местных жителей попали отрава для тараканов и строительные смеси - в доме идет большой ремонт.

Тот самый магазин опечатан

- У нас же лифты ремонтировали. Мы третий месяц без лифтов. Когда их открыли, там такая вонь! Лежит всё, что за это время там накопилось. Тараканов много. У тех, которые ремонт делают. Приезжих очень много. Кто-то травит, кто-то нет.  Но смотря в каких квартирах. У меня нет, - рассказал “Собеседнику” знакомый семьи Ефремовых. О том, что случилась в их семье он не знал - только что вернулся с дачи. Местный житель пришел за продуктами к дверям закрытого “Магнита”. 

- Часто здесь закупаюсь. Просрочка не попадалась. Продукты, у которых заканчивается срок, выносят на улицу. Их забирают те, кому денег не хватает, - объяснил мужчина.

Тараканы могли появиться в доме как из-за соседства с продуктовым магазином, так из-за общей антисанитарии. 

Просроченные продукты выносят к задней двери магазина и оставляют на специальных лотках. Рядом с ними открытый контейнер для совсем уж гнилых товаров. Запах вокруг соответствующий, хотя сейчас контейнер пуст.

Лотки, на которые выносят просрочку

Беспокойства жителям добавляет крупный ремонт. В доме меняют не только лифты, но и электропроводку, а снаружи ведутся покрасочные работы. Многие подъезды открыты настежь, там хозяйничают рабочие. Проходы завалены строительными смесями. На лестнице кто-то справил большую нужду, размазав ее остатки по стене и кинув салфетку на ступени.

Внутреннее убранство дома №16 на Совхозной улице

Другой сосед семьи Ефремовых - Игорь не знает с чем связать факт смертельного отравления. У него хорошие отношения с директором магазина. 

- Не думаю, что это продукты. Мы все ходим в этот магазин, видим, что персонал сразу реагирует если что не так, - говорит Игорь, - Директор все время в зале, он дорожит своей репутацией. 

По его словам, все из тех, кому понадобилась госпитализация, кроме семьи Ефремовых, уже вернулись домой. 

- Некоторые почувствовали себя плохо на нервной почве, как раз из-за новостей о серьезном отравлении. У пожилых людей поднялось давление, - говорит Игорь.
Игорь, близкий знакомый семьи Ефремовых

Тем не менее, следствие продолжает рассматривать версию об отравлении продуктами из магазина. Около пяти сотрудниц СК с папками и протоколами в руках сейчас опрашивают жильцов дома №16 как раз на тему претензий к работе продавцов и персонала. Также на месте работают сотрудники полиции.

По дороге корреспонденту “Собеседника” встретился также местный сантехник. По его словам, в домах 16 и 18 вода подается по общей системе. Также, недалеко расположены очистные сооружения. Однако, по его словам, Ефремовы вряд ли могли отравиться водой - в таких случаях страдают жители сразу нескольких подъездов. 

- Холодная вода тут относительно чистая, а горячую, обычно, никто не пьет, - сказал сантехник.

Совхозная улица находится в районе Люблино, который считается одним из самых неблагополучных в Москве. В километре от дома №16 находится рынок “Москва” - одна из самых крупных точек торговли. Вокруг проживает много мигрантов и людей, дешево снимающих жилье.

По дороге к дому №16
Причиной отравления россиян в Люблино могли стать средства дезинфекции
Акции “Магнита” начали дешеветь после новостей о смертельном отравлении арбузами
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