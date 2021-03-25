Машины полиции, Следственного комитета, Роспотребнадзора, Мосгаза, кинологической службы и и других служб парковались в эти выходные у дома №16 на Совхозной улице. Здесь по неизвестной причине отравились до смерти два человека, еще один попал в реанимацию. В последующие два дня отсюда госпитализировали еще 7 человек с симптомами отравления.

﻿﻿Смертельная трагедия произошла в семье Ефремовых 9 сентября - погибли бабушка и 15-летняя дочь. Изначально под подозрением был арбуз из “Магнита”, который ели все пострадавшие. Магазин расположен в этом же доме. Сейчас он опечатан дежурной частью МВД по Люблино. Позже из 16-го и соседнего 18-го домов были госпитализированы еще несколько человек, которые жаловались на симптомы отравления. Под подозрение местных жителей попали отрава для тараканов и строительные смеси - в доме идет большой ремонт.