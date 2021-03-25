Акции “Магнита” начали дешеветь после новостей о смертельном отравлении арбузами
Трагедия произошла в одной из семей на Юго-Востоке Москвы
8 сентября семья купила арбуз в “Магните” на Совхозной улице. Его ели все, кроме отца - бабушка, мама и 15-летняя дочь. На следующий день у них началась обильная рвота, больных госпитализировали. Бабушку и девочку спасти не удалось - они умерли в больнице. Состояние матери поначалу удалось стабилизировать, но позже она была переведена в реанимацию.
После того, как об этом стало известно, акции “Магнита” начали дешеветь и опустились на самую нижнюю отметку за последние 5 дней.
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В магазинах сети арбузы начали изымать из продажи. “Магнит” на Совхозной был оцеплен сотрудниками Следственного комитета, которые проводят проверку.
Позже стало известно, что из дома на Совхозной улице госпитализированы еще двое детей, которые пожаловались на симптомы отравления.