8 сентября семья купила арбуз в “Магните” на Совхозной улице. Его ели все, кроме отца - бабушка, мама и 15-летняя дочь. На следующий день у них началась обильная рвота, больных госпитализировали. Бабушку и девочку спасти не удалось - они умерли в больнице. Состояние матери поначалу удалось стабилизировать, но позже она была переведена в реанимацию.

﻿﻿После того, как об этом стало известно, акции “Магнита” начали дешеветь и опустились на самую нижнюю отметку за последние 5 дней.