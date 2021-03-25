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Причиной отравления россиян в Люблино могли стать средства дезинфекции

Ранее сообщалось, что несколько жителей дома на Совхозной улице в Москве отравились арбузом, двое из них погибли

Фото: Global Look Press

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин заявил, что не встречал смертельных отравлений арбузом, и что причиной гибели жителей Люблино могли стать средства дезинфекции. Об этом он сообщил в беседе с РЕН ТВ, комментируя отравление жителей дома №16 на Совхозной улице в Москве, где за последние дни было зафиксировано около 10 случаев, два из которых привели к смерти. Первоначальной версией отравлений называли съеденный арбуз, однако некоторые пострадавшие не ели его. 

«Это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», – отметил химик. 

По его словам, возможно, виною всему могут быть средства дезинфекции. 

Он подчеркнул, что вещества, которые используются для борьбы с грызунами и тараканами, очень токсичны, многие из них аналогичны тем, которые используются как химическое оружие.

Мустафин добавил, что если их будет использовать непрофессионал, то это, действительно, может привести к летальным последствиям.

Ранее сообщалось, после несколько случаев отравлений, жителям дома на Совхозной запретили пить воду из-под крана. 

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