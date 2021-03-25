На Совхозной новые жертвы отравления, жителям запретили пить воду из-под крана

В доме №16 на Совхозной улице в Люблине, где накануне произошел нашумевший случай со смертельным отравлением 61-летней женщины и 15-летней девочки, появились новые жертвы. Кроме мамы девочки, которая до сих пор находится в критической ситуации, из дома медики забрали ещё мужчину, женщину и четверых детей, пишет «Звезда». Издание также описывает симптомы болезни одного из детей, напоминающие отравление. Арбузов он не ел.

О госпитализации трех человек с признаками отравления писала и Baza.

Телеканал НТВ подтверждает госпитализацию других жильцов дома (как минимум четверых) и утверждает, что оставшимся там людям запретили пить воду из-под крана:

«На месте работают криминалисты, жителям запретили пить воду из-под крана».

Напомним, что ранее основной версией причины отравления был съеденный арбуз, который купили в «Магните» рядом с домом, однако если подтвердится отравление у других людей, она может отпасть. Следственный комитет уже начал расследование по возбужденному уголовному делу. Внутреннее расследование начал также и «Магнит».

«У погибшей девочки полиорганное поражение организма. То есть тотальное! Последний раз нечто подобное я слышал, когда говорили про Навального. Я бы повнимательнее последил за историей на Совхозной!» — пишет в своем блоге журналист «Эха Москвы» Антон Орех.