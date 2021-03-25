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Арбуз-убийца, председатель избиркома-вор, 11% одиночек: новости к вечеру 10 сентября

Дайджест событий последнего рабочего дня на текущей неделе

Фото: Global Look Press

Политолог Александр Сосновский и бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов сняли фильм к годовщине даты отравления оппозиционера Алексея Навального. Журналиста Sobesednik.ru заинтересовало, где авторы нашли для съемок настоящий реанимобиль. Подробности его расследования можно прочесть здесь.  

Владимир Путин назначил временным исполняющим обязанности главы МЧС первого замглавы ведомства Александра Чуприяна. Readovka пишет, что именно Чуприян был ответственным за те учения, на которых погиб Евгений Зиничев. Владимир Путин сегодня простился с экс-главой МЧС.

Стало известно, что одна из погибших от предполагаемого отравления арбузом пациенток скончалась в результате состояния полиорганной недостаточности. Внутренние органы 15-летней девочки перестали работать.

Также СМИ сообщают о еще двух госпитализированных мальчиках из того же дома, но они не ели арбуз из «Магнита». При этом супермаркет уже недоступен для покупателей, правоохранители изъяли накладные и проводят проверку. В том числе следователи проводят поквартирный обход в доме, откуда поступают отравившиеся.

«Компания выясняет обстоятельства случившегося и проводит внутреннее расследование. Выражаем искренние соболезнования семье пострадавших, что бы ни было причиной этой трагедии», – ответил представитель «Магнита» в соцсетях под публикацией Sobesednik.ru. По последним данным, арбуз все-таки ни при чем. Течение болезни более характерно для отравления бытовой химией.

Коротко о других новостях:

  • В Тыве журналист потребовал от ЦИКа отстранить от должности председателя избиркома региона Олега Фортуну. В конце прошлого года Фортуна был признан виновным в краже портфеля с деньгами
  • Ростовского журналиста, который в личном Facebook написал об «Умном голосовании» Алексея Навального, арестовали на 10 суток по административной статье о распространении экстремистских материалов
  • Обладателем Шнобелевской премии стал биолог, изучавший смягчающий эффект бороды во время удара по лицу. Выяснилось, что овечья шерсть, выступавшая на экспериментах в качестве бороды, подавляла 37% энергии удара по человеческому черепу
  • 11% россиян заявили, что хотели бы жить в одиночестве

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Рубрика: Общество

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