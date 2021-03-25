Арбуз-убийца, председатель избиркома-вор, 11% одиночек: новости к вечеру 10 сентября

Политолог Александр Сосновский и бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов сняли фильм к годовщине даты отравления оппозиционера Алексея Навального. Журналиста Sobesednik.ru заинтересовало, где авторы нашли для съемок настоящий реанимобиль. Подробности его расследования можно прочесть здесь.

Владимир Путин назначил временным исполняющим обязанности главы МЧС первого замглавы ведомства Александра Чуприяна. Readovka пишет, что именно Чуприян был ответственным за те учения, на которых погиб Евгений Зиничев. Владимир Путин сегодня простился с экс-главой МЧС.

Стало известно, что одна из погибших от предполагаемого отравления арбузом пациенток скончалась в результате состояния полиорганной недостаточности. Внутренние органы 15-летней девочки перестали работать.

Также СМИ сообщают о еще двух госпитализированных мальчиках из того же дома, но они не ели арбуз из «Магнита». При этом супермаркет уже недоступен для покупателей, правоохранители изъяли накладные и проводят проверку. В том числе следователи проводят поквартирный обход в доме, откуда поступают отравившиеся.

«Компания выясняет обстоятельства случившегося и проводит внутреннее расследование. Выражаем искренние соболезнования семье пострадавших, что бы ни было причиной этой трагедии», – ответил представитель «Магнита» в соцсетях под публикацией Sobesednik.ru. По последним данным, арбуз все-таки ни при чем. Течение болезни более характерно для отравления бытовой химией.

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