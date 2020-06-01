Валерий Магдьяш: Никулин был наивным, но не от глупого ума, а от открытости
Почти четверть века назад не стало Народного артиста СССР Юрия Никулина
Своими воспоминаниями о том, каким легендарный Никулин был в жизни, с Sobesednik.ru поделился звезда шоу «Наша Russia» актёр Валерий Магдьяш. Как выяснилось, в молодости артист ходил к Никулину на пробы…
Первая встреча Никулина и Магдьяша состоялась около полувека назад совершенно случайно. На тот момент Юрий Владимирович уже был известен на весь Советский союз.
– Я был курсантом Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, – вспоминает 70-летний Валерий Магдьяш. – Была осень. Мы с ребятами получили увольнительную, оказались в центре Симферополя, забежали в кафе. Так как были молодыми и эмоциональными, купили кое-чего горячительного, чтобы отметить и спрятали это дело под шинелью. Постоянно оглядывались по сторонам, так как боялись патруля.
И вдруг увидели Юрия Владимировича Никулина, который как обычный человек стоял у своего столика. Перед ним был коньячок, лимончик, шоколад. Он заметил, что мы что-то прятали, а потом подошёл к нам и угостил коньяком. Как оказалось, Никулин приехал в Симферополь с гастролями Московского Цирка на Цветном бульваре. А вечером мы были у него на выступлении.
После окончания вуза в Симферополе, Валерий Магдьяш решил связать свою жизнь с актёрской профессией. Поступил в ГИТИС, а потом начал работать в театре.
– У меня тогда был друг Валера Беляков, – продолжает артист. – Он был актёром театра на Таганке, и преподавал в цирковом училище. Почему-то он себе вбил в голову, что из меня можно сделать хорошего клоуна. Говорит: «Пойдём к Юрию Никулину, убедишься в этом!». И мы пришли в Цирк на Цветном бульваре.
Я ошалел от волнения, когда мы зашли в кабинет к Юрию Владимировичу. Но сам Никулин отнёсся к нам очень внимательно и в то же время по-простому. Он сел напротив нас. Так же как и в сцене фильма «Кавказская пленница», положил лицо на руки, подмигнул и спросил у меня: «Ты ковёрный?». Ковёрный – это одно из амплуа циркового клоуна. Я отвечаю: «Нет. Это мой друг считает, что я – клоун!» Никулин говорит: «Встань!» Я встал. Потом сказал мне пройтись, сесть, упасть.
После того, как я всё это сделал, он обратил моё внимание на интересный предмет на его столе в виде большого яйца. По принципу матрёшки, в этом яйце было другое – поменьше. Когда я разобрал все эти яйца, и у меня в руках оказалось самое маленькое, я говорю Никулину: «Все, оно больше не крутится!». А он мне: «А ты посмотри, что на нём написано». Я читаю надпись: «Не крути мне яйца!»
Валерия не приняли в Цирк на Цветном бульваре, но встреча с Никулиным стала знаковой.
– Я у него тогда спросил, как он смог совместить съёмки в комедиях с ролями в таких серьёзных фильмах, как «Двадцать дней без войны», «Ко мне, Мухтар!», «Когда деревья были большими». Еще и маленький эпизод в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», где он сыграл монаха, отказавшегося снять крестик, – говорит Валерий.
– В ответ услышал: «Надо уметь совмещать несовместимое!». Эту фразу запомнил на всю жизнь и стараюсь ей следовать.
Юрий Владимирович запомнился каким-то домашним и добрым человеком. Он был наивным не от глупого ума, а от открытости. Не знаю, откуда у него было столько воли, но будучи очень известным, видно было, что он не привыкал к рублю и полному карману.
В тему: Брат Владимира Кузьмина с женой украсили офис портретами Никулина
Участник легендарной группы «Динамик» Александр Кузьмин – большой поклонник творчества Юрия Никулина. Музыкант и его жена Наталия руководят собственным агентством «Кузьмин Хоум». В их офисе портретам знаменитого актёра отведена отдельная роль.
– Многие люди ищут сложности там, где их нет, – говорит Наталия Кузьмина. – Юрий Никулин своими ролями показывал, что все намного проще. Именно поэтому в его фотографиях как будто бы целый музей эмоций, они помогают жить. Для нас Никулин – один из тех, кто делает мир проще, добрее. Иногда запутаешься в каком-то вопросе, посмотришь на его портрет, висящий на стене и все решается само по себе.
Саша с братом любили смотреть фильмы с участием Никулина и это даже повлияло на их творчество. Рекомендуем всем вешать на самом видном месте в доме или офисе портрет этого великого человека!