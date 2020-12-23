Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном
Мэрия Москвы отрицает, что машина принадлежит им
Коллеги пропагандиста Владимира Соловьева выпустили на его YouTube-канале фильм об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, приуроченный к годовщине этого события. Ведущими стали политолог Александр Сосновский, которого представляют как доктора, и бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
В своем «расследовании» соратники Соловьева опровергают версию об отравлении Навального, называя его «самой серьезной провокацией против России». Сосновский и Карнаухов выдвигают свою теорию - Навальный должен был стать сакральной жертвой для смены правящего российского режима. Но при этом не отвечают на вопросы о том, куда делась одежда Навального, на которой были обнаружены отравляющие вещества, и почему пропали кадры с камер наблюдения в отеле, где остановилась команда оппозиционера.
Впрочем, самое примечательное в ленте другое. Для съемок фильма в павильон пригнали реанимобиль, похожий на тот, в котором госпитализировали Навального. На нем даже установили омские госномера. Впрочем, если приглядеться, то становится понятно, что эти номера являются поддельными.
Настоящий «реанимобиль Навального» несколько раз попал на фото - государственные номерные знаки на нем отличаются от тех, что установили для фильма Сосновского и Карнаухова. На них нет характерного государственного флага РФ, а шрифт не похож на утвержденный регламентами.
А вот сам реанимобиль, задействованный в съёмках «расследования», похож на настоящий. Внутри находятся несколько баллонов с кислородом, носилки, аптечка и другие вещи, свойственные машинам скорой помощи. Это автомобиль Volkswagen Crafter, который часто используется базами скорой медицинской помощи.
«Собеседник» обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы, но там заявили, что не предоставляли машину блогеру Соловьеву и его друзьям.
— Видно, что на машине омские номера и наклейки на ней не свойственны нашим, - подчеркнули в пресс-службе.
Реанимобили с идентичными наклейками используются также в службе экстренной медицины «Трансмедавиа», которая была образована в 2011 году специалистами ряда московских клиник. Ее учредителям являются частные лица, но организация участвует в тендерах и предоставляет медицинские услуги бюджетным организациям. На ее сайте есть фотогалерея и автомобили, попавшие в кадр, очень похожи на тот, что используется друзьями Соловьева. На сайте «Трансмедавиа» также есть раздел с ценами на услуги, но пункта «аренда реанимобиля» там нет.
«Собеседник» обратился за комментарием в медорганизацию, но там не ответили на запрос.