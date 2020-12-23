Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Коллеги пропагандиста Владимира Соловьева выпустили на его YouTube-канале фильм об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, приуроченный к годовщине этого события. Ведущими стали политолог Александр Сосновский, которого представляют как доктора, и бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.

В своем «расследовании» соратники Соловьева опровергают версию об отравлении Навального, называя его «самой серьезной провокацией против России». Сосновский и Карнаухов выдвигают свою теорию - Навальный должен был стать сакральной жертвой для смены правящего российского режима. Но при этом не отвечают на вопросы о том, куда делась одежда Навального, на которой были обнаружены отравляющие вещества, и почему пропали кадры с камер наблюдения в отеле, где остановилась команда оппозиционера.

Впрочем, самое примечательное в ленте другое. Для съемок фильма в павильон пригнали реанимобиль, похожий на тот, в котором госпитализировали Навального. На нем даже установили омские госномера. Впрочем, если приглядеться, то становится понятно, что эти номера являются поддельными.