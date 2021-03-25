Отравившихся на Совхозной могло убить сильнодействующее вещество, распространившееся через вентиляцию

Однако, жуткая антисанитария, мигранты и возможное использование при капремонте дома токсичных смесей также не проясняют загадочные "следы этиленгликоля" в организме погибших бабушки и внучки. С точки зрения профессионального химика, причиной может быть сложное отравляющее вещество. Не "Новичок", конечно - куда в 2021 году деваться от этого слова? - а нечто более доступное и дешёвое. Впрочем, боевые отравляющие, как известно, не так уж сильно отличаются по своему составу от обычного "дихлофоса".

- В справочниках указывается, что летальная доза для отравления этиленгликолем составляет 100-200 миллилитров – рассказал Sobesednik.ru профессор РХТУ им. Менделеева Дмитрий Мустафин. - Нужно выпить стакан. В литературе описаны случаи, когда человек выпил два литра этиленгликоля - и в больнице его привели в порядок: клизма, промывание, диализ. И человек вернулся к жизни, как новенький.

Это не то вещество, которым травятся обычные нормальные люди. Им могут отравиться алкоголики, которые принимают этот сладковатый двухатомный спирт за водку. Представить, что бабушка и девочка пили тосол, антифриз или какую-то другую незамерзающую жидкость на основе этиленгликоля, очень сложно. Я думаю, нас определённо запутывают и уводят от истины.

А то, что в крови погибших определили этиленгликоль…

- Следы этиленгликоля…

- Да, следы. Это ни о чём не говорит. Вернее, это говорит о том, что люди чем-то отравились, и это ядовитое вещество в организме человека, как и любое ядовитое вещество, начало разлагаться - и одним из продуктов метаболизма этого сложного ядовитого вещества является этиленгликоль. Говорить о том, что люди отравились этиленгликолем в данном случае просто смешно.

А вот на основе этиленгликоля и многих многоатомных спиртов можно делать сложные соединения, в том числе ядовитые. Очень многие эфиры являются действительно ядовитыми веществами,

- Расскажите, что это за соединения, где и как они производятся?

- Этиленгликоль очень похож по своей формуле на этиловый спирт и на глицерин. В классе опасности он находится рядом с этиловым спиртом, уксусной кислотой. Это ядовитое вещество, но, так скажем, не опасное. Глицерин - тоже многоатомный спирт, тоже не опасное вещество, но из него можно делать взрывчатку - нитроглицерин. Также можно сделать и отравляющие вещества из этиленгликоля.

- И это должно быть сложное, высокопрофессиональное отравляющее вещество?

- Да нет, все эти вещества нормальный профессиональный химик может приготовить на кухне. С большой долей вероятности, следы этиленгликоля мог оставить распавшийся в организме погибших эфир на основе этиленгликоля.

- Эфир - это газ?

- Это может быть, и твёрдая, и жидкая, и газообразная форма. Эфиры - это огромный класс химических соединений, как и соли, кислоты, например. Если в крови погибших обнаружили этиленгликоль, то определённо должны были быть обнаружены и следы гликолевого альдегида, гликолевой кислоты, муравьиной кислоты и т.д. Эти вещества более токсичны, чем этиленгликоль. Но убийственный эффект произвело то сложное вещество, которое метаболизировалось в организме погибших.

Я думаю, что профессиональный патологоанатом располагает этой информацией. Если он до сих пор жив, и вы с ним пообщаетесь, у вас может появиться какая-то достоверная информация. Если, конечно, он не приобрёл свой диплом в переходе возле Павелецкого вокзала – или, возможно, ему не запретили выдавать какие-то тайны.

- Посредством какой формы эфира с большей вероятностью могло произойти смертельное отравление? Есть версия, что всему виной токсичные строительные смеси, использовавшиеся в ходе капремонта дома на Совхозной.

- Это не очень убедительная версия. Так могло бы быть только в том случае, если и бабушка, и внучка, и мама – люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, и у них уже поражены печень и почки, и они вообще инвалиды первой группы. Если это нормальные люди, которые ходят на работу и в школу, вряд ли их можно так легко отравить.

- То есть, это было спланированное «адресное» отравление бабушки и внучки?

- Поскольку в больнице лежит уже более 11 жителей подъезда дома на Совхозной, я думаю, это было что-то более масштабное и серьёзное, чем отравление одной семьи.

Вполне возможно, что какой-то яд пустили по вентиляционному каналу. Вряд ли это были токсичные строительные смеси и вещества, этим сложно отравиться. Дешёвая краска обычно имеет резкий запах, и человек не будет её нюхать. А многие эфиры не обладают ни запахом, ни вкусом, ни цветом.

В крайнем случае, можно предположить, что отравление произошло веществами, которые используются для борьбы с тараканами, крысами, мышами. В них могут содержаться те же ядовитые вещества, которые порой входят в состав боевых химических препаратов.

Может быть, кто-то непрофессионально травил какую-то живность в своей квартире или во всём доме, и отравляющее вещество попало по вентиляционной трубе в квартиры. Когда проводится дезинфекция, предполагается, что люди должны покинуть жилое помещение на несколько часов или даже дней. Но что мы гадаем? А патологоанатом, который проводил вскрытие погибших, уже давно всё знает, - резюмирует эксперт.