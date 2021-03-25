По делу об отравлении арбузом в Москве задержан сотрудник службы санобработки

В Москве задержали 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез». Именно он занимался обработкой помещений магазина «Магнит» на Совхозной улице, передает СКР.

Предполагается, что причиной смертельного отравления 15-летней девочки и ее бабушки стал именно арбуз, купленный в супермаркете по этому адресу. Также есть еще несколько случаев госпитализаций из того же дома рядом с магазином.

Следователи уже допросили сотрудников магазина и компании, проводившей дезинсекцию. Изъяты образцы средства, которым проводили обработку помещения 6 сентября. Напомним, о первых случаях госпитализации стало известно 9 сентября.

Всего по делу об оказании некачественных услуг, ставших причиной смерти, назначено более 40 химических судебных экспертиз.