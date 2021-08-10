Отец-психолог в Москве назвал новорожденную дочь Психосоматикой

Под психосоматикой в медицине и психологии понимают особенности личности, которые влияют на развитие и течение тех или иных заболеваний.

Дернов утверждает, что успешно восстанавливает обоняние после перенесенного коронавируса с помощью своих психологических услуг, а некоторые вещи в психосоматике он и вовсе сделал первым в мире: помог человеку завоевать первое место в соревнования по поеданию острого перца.

В соцсетях мужчина указывает три высших образования, первое из которых – в Ивановском государственном университете – указано без специальности. Последний диплом получен в 2019 году в негосударственном вузе «Московский социально-педагогический институт». На официальном сайте психолога опубликован диплом этого учреждения, но речь идет о дипломе о профессиональной переподготовке.

Sobesednik.ru ранее писал о доступности такого рода психологического образования в России, когда диплом психолога может получить человек с корочкой техникума за краткосрочный курс.

Владимир Дернов предлагает врачевать своими методами не только спортивную силу духа и страхи, но также, например, аллергию.

Отметим, что в профессиональном сообществе довольно скептично относятся к злоупотреблению термином «психосоматика».

При этом доказательная медицина признает существование психосоматических недугов, но на сегодняшний день в списке диагнозов, обусловленных психологическими травмами или стрессом только семь заболеваний: язва двенадцатиперстной кишки/желудка, гипертония, язвенный колит, астма (неаллергическая), нейродермит/псориаз, ревматоидный артрит, гиперфункция щитовидной железы.

Стресс может оказаться причиной перечисленных заболеваний, но достоверно исключить органическую основу проблемы должен специалист-медик.