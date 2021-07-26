Одиозная психологиня-блогерша Вероника Степанова озвучила цену своей консультации

Самая популярная поп-психологиня YouTube Вероника Степанова дала интервью Ксении Собчак, где призналась, что многие спорные высказывания на своем канале делает для количества просмотров.

Также незаурядная специалистка и выпускница факультета клинической психологии СПбГУ сообщила сумму, которую берет за одну 50-минутную консультацию. Свои услуги она оценивает в 200 тысяч рублей. При этом Степанова отказалась раскрывать свой месячный доход. «Это военная тайна», – заявила она.

Вероника Степанова прославилась в рунете из-за использования слишком просторечных слов вместе с научной терминологией и слишком однозначных выводов по любому вопросу психологии. Ее сравнения и пародии на некоторых личностей стали мемами. На канале Степановой уже почти 2 миллиона подписчиков.

В профессиональном сообществе ее часто обвиняют в нарушении профессиональной этики, а в одной из серий своих видео она рассказывала, как нарочно доводила своего клиента до депрессии.

При этом в идее урегулировать вопрос статуса психологов в России и предусмотреть больше ответственности для этих специалистов Вероника Степанова видит больше плюсов, чем минусов. По ее словам, в таком случае психологи будут обеспечены работой, ибо к новому статусу будут привязаны государственные заказы, как в США. В Штатах, отметила Степанова, при разводе пары должны пройти 20 сеансов у психолога.