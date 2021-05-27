В Госдуме собрались выгнать мошенников с рынка психологов

В России в ближайшее время появится закон «О психологической помощи населению», а вместе с тем будет обновлен закон о психиатрической помощи, сообщают АГН «Москва» и «Коммерсантъ».

Клиническая психология и услуги психология вообще будут определены в новых законодательных актах по инициативе минздрава. Это позволит более серьезно подойти к регламентации деятельности психологов/психотерапевтов как внутри здравоохранения, так и в коммерческом (или благотворительном) секторах.

Это в том числе поможет уберечь население от мошенников, именуемых себя психологами с приставками «коуч», «тренер личностного роста», «целитель» и другими, которые не имеют должной квалификации для работы с душевным благополучием человека. Деятельность психолога в перспективе будет лицензироваться.

26 мая в Госдуме уже прошли парламентские слушания на тему создания профильных законов, которые наведут порядок в сфере работы с ментальным здоровьем россиян.