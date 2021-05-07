В 2019 году в психдиспансерах РФ были зарегистрированы с диагнозами 4 млн человек

Согласно аналитическому обзору Российского общества психиатров, около 2,7% населения имеют те или иные диагностированные расстройства психики (2680,2 человек на 100 тысяч населения). Такие сведения приводятся в обзоре журнала «Психиатрия & Нейронауки».

Психозы и слабоумие составляют 27,7% от общего числа, умственная отсталость – 21,3%. 51% — непсихотические заболевания (депрессии, расстройства личности, неврозы и др.)

Отмечается, что с 2017 к 2019 году на 39,8% увеличилась выявляемость детского аутизма.

Всего в государственных психоневрологических диспансерах зарегистрированы 3 934 058 пациентов.