Психиатр призвал подготовить неврологов к наплыву постковидных пациентов

Депутат Госдумы и врач-психиатр Борис Менделевич призвал проверить готовность системы здравоохранения к наплыву пациентов с неврологическими патологиями, пишет «Медвестник».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по реабилитации Галина Иванова заявила, что у 99% пациентов, лично столкнувшихся с COVID-19, отмечаются какие-либо неврологические расстройства.

«Надо понять, на основе каких данных были сделаны такие выводы, в каких регионах и какого возраста пациенты учитывались, какая степень тяжести заболевания была у них, как измерялось наличие неврологических расстройств и др. Учитывая, что ссылки на исследование в открытых источниках я не нашел, то считаю важным его проведение», — говорит Менделевич.

В связи с такой перспективой депутат видит целесообразным введение в систему ОМС психологов, которые могли бы лечить развивающиеся заболевания в зачатке.