МРТ указал на характерные изменения в мозге у людей, подвергшихся насилию в детстве

202 взрослых пациента приняли участие в исследовании о влиянии насилия на мозг человека. Средний возраст участников — чуть более 23 лет. Все они подвергались насилию либо в возрасте от 3 до 6 лет, либо с жестоким обращением в подростковом возрасте от 13 до 15 лет. Статью о результатах исследования публикует журнал JAMA Psychiatry, а портал «Лечащий врач» пересказывает выводы.

Все участники выполняли задание на распознавание эмоций во время исследования мозга методом функциональной магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что у тех, кто подвергался насилию в более раннем возрасте, наблюдается недостаточная активность миндалевидного тела, отвечающего за эмоциональные реакции, включая активное внимание и чувство страха.

У тех же, кто столкнулся с абьюзом в подростковом возрасте, напротив наблюдается избыточная активность этой области мозга. Это часто является причиной различных фобий, тревожных расстройств.

Новые данные позволяют скорректировать терапевтические методы для работы медицинских специалистов и психологов с детьми в наиболее критичные для них периоды развития.