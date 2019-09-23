Каждый седьмой обвиняемый в насилии над ребенком уходит от ответственности

Дата-отдел «Новой газеты» выяснил, что более 80% преступлений против детей совершаются их родственниками и близкими.

К такому выводу сотрудники издания пришли, проанализировав, порядка 400 судебных решений в базе ГАС «Правосудие» о преступлениях против детей. Исследование показало, что поводом для применения насилия в отношении ребенка чаще всего становятся мелкие проступки: громкий плач ребенка, нежелание ложиться спать или идти домой, плохая успеваемость в школе или отказ в помощи по дому. Кроме того, половина всех преступлений в семье совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Журналисты подчеркивают, что каждое седьмое уголовное дело по факту насилия над детьми, согласно базе, прекращается без каких-либо последствий для обвиняемого. Большая часть из них — в связи с примирением сторон. При этом подсудимые получают реальные сроки только в тех случаях, когда здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Комментируя данную статистику, специалист по семейному и детскому праву, адвокат Антон Жаров призвал бороться с допускающей это дырой в законодательстве: «Совсем без последствий такие преступления оставаться не должны. Даже если ребенок простил своего родителя, у государства должно остаться право привлечь человека к ответственности».