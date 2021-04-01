Полицейский в Москве пойдут под суд за нереагирование на издевательства отца над дочерьми

Межрайонная перовская прокуратура в городе Москве завела уголовное дело о халатности в отношении сотрудников ОМВД по району Ивановское города Москвы. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Полицейские отдела по делам несовершеннолетних с 2015 года игнорировали ситуацию в семье, где отец периодически издевался над дочерьми 2003, 2006 и 2008 годов рождения. При этом должностным лицам было достоверно известно о применяемом в семье насилии, но никаких реабилитационных и профилактических мероприятий не проводилось.

Напомним, в Госдуме до сих пор с 2019 года ни одного слушания не прошел законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.