Запугивал распятым котенком: В Ставрополье мужчину будут судить за покушение на жену

В Ставропольском крае 42-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В июне 2020 года он, находясь в одном из поселений Мостовского района, он начал преследовать супругу, которая проживала там в доме родителей. Муж и жена находились в бракоразводном процессе, пишет «Кубань 24» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Мужчина сначала запугивал женщину и ее родителей. Сначала он поместил на калитку частного дома два креста с убитыми и распятыми голубем и котенком. Эту картину он сопроводил запиской с угрозами сжечь дом.

Через три дня он вернулся к дому и кинул в него бутылку с зажигательной смесью.

Против агрессора возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством, покушении на поджог и о жестоком обращении с животными. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании главного внештатного невролого петербургского Минздрава, который признался, что 11 лет назад убил и расчленил супругу.

Напоним, что в Госдуме до сих пор не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.