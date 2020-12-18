Детских психологов предлагают ввести в амбулаторную службу

В Госдуме член комитета по охране здоровья Борис Менделевич предложил делегировать заботу о психологическом здоровье несовершеннолетних Министерству здравоохранения. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

«Сейчас различные форматы работы психологов предлагают и НКО, и Минпросвещения. Однако, на мой взгляд, наиболее оптимальным была бы организация деятельности психологов с детьми на уровне Минздрава, учитывая мнения НКО, практикующих специалистов, представителей сферы образования, родительского сообщества», — говорит Менделевич.

Актуальность вопроса депутат объяснил ухудшением ментального здоровья у детей и у населения в целом на фоне пандемии. Он ссылается на исследование Минздрава, которое говорит, что 83,8% российских школьников ухудшилось психологическое здоровье.

Первым шагом, по убеждению депутата, должна стать установка взаимосвязи между психологическими службами школ и детской амбулаторной службой.