Каждый пятый российский школьник признался, что самоизоляция невыносима

Самоизоляция и дистанционное обучение повлекли за собой неблагополучные психические реакции у 80% несовершеннолетних.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проведенный в апреле-мае этого года опрос Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава.

«У 83,8% обучающихся отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня», – говорится в исследовании. Уточняется, что наличие депрессивных проявлений можно предположить у 42,2% респондентов, астенических состояний – у 41,6%, обсессивно-фобических – у 37,2%. Гиперкинетические реакции выявлены у 29,2% опрошенных, синдром головных болей – у 26,8%, нарушения сна – у 55,8%. «Каждый пятый школьник (21,2 %) указал, что самоизоляция невыносима», – сообщают исследователи.

Отмечается, что 73,1% респондентов использовали для дистанционного обучения смартфон. Почти 60% опрошенных рассказали об увеличении продолжительности выполнения домашних заданий, более 77% проводили за гаджетами по четыре часа в день и более. «У трети респондентов отмечаются признаки компьютерного зрительного синдрома и у 4,2% – карпально-туннельного ("запястного") синдрома, характерных для профессионалов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями», – констатируют эксперты.