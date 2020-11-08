Вышла серия российского мультфильма о личных границах для детей

На YouTube состоялась премьера новой серии мультфильма психологического проекта «Просто о важном». Темой выпуска стали личные границы человека.

В шестиминутном ролике отец рассказывает дочери Мире, почему нельзя трогать чужие вещи, нарушать покой тех, кто рядом, и торопить кого-то без острой необходимости. Также папа дает советы, как отказывать и уточнять, что тебе неудобно или тебя не устраивают какие-то моменты в отношениях с человеком.

Вместе с этим главная героиня понимает, почему домашний пес укусил ее, когда она пыталась заставить его носить бант.

Проект «Просто о важном» был создан журналисткой Натальей Ремиш с привлечением группы писателей, психологов и мультипликаторов. Его цель — в доступной форме развивать как родительские компетенции, так и взаимоотношения между супругами.

В линейке проекта уже опубликовано десять серий мультфильма, где в том числе ведутся разговоры о здоровых отношениях с едой, вопросах адаптации приемных детей, материнской усталости, старости и о травле в детских коллективах.