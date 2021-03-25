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Два человека погибли после взрыва газа в Ногинске

Все пострадавшие госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи

Фото: Соцсети

По предварительным данным, при взрыве газа в девятиэтажном доме в Ногинске пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс». 

«По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Как рассказал источник агентства, спасатели обнаружили всех жильцов дома в Ногинске, где взорвался газ.

В Следственном комитете между тем сообщили о двух погибших.

«По предварительным данным, пять пострадавших, двое погибших – женщина и мужчина», – сказала представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Анна Тертичная.

Следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Взрыв газа произошел в подмосковном городе Ногинск сегодня утром. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей. Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехали следователи. 

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