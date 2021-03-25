В Подмосковье в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа

В девятиэтажном доме в подмосковном Богородском прогремел взрыв.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о взрыве бытового газа. Уточняется, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей.

Информации о пострадавших пока нет.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, передает ТАСС. По данным агентства, взрыв произошел в Ногинске, на улице 28 июня городского округа Богородский. На место ЧП направлены экстренные службы.