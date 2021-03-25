Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Ногинске

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске, на место происшествия выехали следователи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали на место происшествия в городе Ногинске», – рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По данным агентства, три человека, в том числе два ребенка, были спасены после взрыва.

Ранее в Ногинске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей.