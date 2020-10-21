"Бардак в ЖКХ": россияне бурно обсуждают взрыв в Подмосковье
Реакция россиян на взрыв в подмосковном Ногинске
Конструкции трех этажей обрушились в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский Московской области по адресу: улица 28 июня, дом 9а. По предварительным данным, было обрушение второго и третьего этажей здания и части четвертого этажа.
В комментариях под новостями в социальных сетях россияне активно обсуждают произошедшее и делятся версиями случившегося. Кто-то предполагает, что виноваты обслуживающие компании, а кто-то отмечает общую тенденцию негативных событий в стране.
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«Сильные термоядерные вспышки на Солнце - опасные периоды. Надо быть максимально внимательными и осторожными во всем»;
«Хорошо, что весь подъезд не сложился, как это обычно бывает»;
«Не очень умные люди перевели газовое обслуживание на 100% коммерческую основу»;
«Нигде в мире в домах газ не взрывается так часто, как у нас»;
«Бардак в ЖКХ, только цены растут, а порядок навести не хотят!»;
«Страна по швам трещит - каждый день падает самолёт или вертолёт, взрыв газа или маньяк убивает несколько детей. Спасибо Путину за стабильность и что вытащил Россию из "лихих" 90-х», - пишут в соцсетях.
Теги: #Взрывы газа, #Ногинск, #Подмосковье
Рубрика: Происшествия -> Происшествия