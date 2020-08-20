Утечка воздуха на МКС могла произойти по причине попадания в нее метеорита

Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции (МКС), угрозы безопасности экипажа нет.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сообщается, что утечка могла произойти в американском сегменте станции.

В «Роскосмосе» заверили, что угрозы безопасности самой МКС и космонавтам нет. Весь экипаж временно изолирован на российском сегменте. «По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», – рассказали в госкорпорации.

Как сообщает ТАСС, в качестве одной из причин утечки воздуха могло стать попадание метеорита или метеорита или космического мусора.

В августе 2018 года было обнаружено отверстие в корабле «Союз». Его удалось найти и загерметизировать. В «Роскосмосе» предположили, отверстие могли намеренно просверлить американские космонавты, которые хотели поскорее доставить на Землю одного из заболевших коллег.

На борту МКС сейчас находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Последний накануне опубликовал в своем Twitter привлекшее внимание СМИ видео с неопознанными объектами, пролетающими над Землей на равноудаленном расстоянии. По мнению ученых РАН, ознакомившихся с материалом, на кадры могли попасть спутники Starlink.