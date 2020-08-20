Ученые предположили, что заснятые с МКС объекты являются спутниками Илона Маска

Эксперты РАН считают, что запечатленные с МКС летающие объекты могли быть запущенными на орбиту спутниками Starlink.

Такую точку зрения, в частности, озвучил ученый Натан Эйсмонт. По его словам, на кадрах, заснятых космонавтом Иваном Вагнером, видны блики от аппаратов. «Это часть группировки, скорее всего, Илона Маска», – цитирует Эйсмонта «РИА Новости».

Аналогичное мнение высказал замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков, пишет «Газета.ру». По его словам, в кадр могли попасть мини-спутники Starlink, которые вышли на орбиту накануне. Сачков отметил, что это подтверждает равное расстояние между изображениями.

Накануне, 19 августа, в Twitter российского космонавта Ивана Вагнера было опубликовано видео, на котором запечатлены на одинаковом расстоянии друг от друга пять пролетающих над Землей объектов. Вагнер сообщил, что информация передана для исследования руководству «Роскосмоса» и сотрудникам РАН.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околопланетной орбите большого количества аппаратов весом до полутонны. Предполагается, что система будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, в соответствии со стандартом 5G, то есть со скоростью 1 гигабит в секунду. По расчетам экспертов SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников обойдется в $10 млрд.