Илон Маск заподозрил инопланетян в строительстве пирамид. Египет не согласен

Руководитель компаний «Тесла» и SpaceX в своем Twitter заявил, что за возведением древнеегипетских пирамид стоят представители внеземных цивилизаций.

«Конечно, пирамиды построили инопланетяне», — затвиттил он, добавив, что «[Фараон] Рамзес II был из них», а «Пирамида Хеопса была самой высокой структурой, которую создали люди за 3800 лет».

Несмотря на то, что в другом твитте он признал логичность одного из возможных описаний процесса строительства пирамид людьми, его первоначальная реакция получила широкий резонанс. Причем, как отмечает «Русская служба Би-би-си», власти Египта уже ответили Маску. В своем заявлении министр по международному сотрудничеству страны Рания аль-Машат предложила предпринимателю приехать и лично убедиться в подлинности источников, опровергающих теорию Маска: «Приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить письменные свидетельства о том, как были построены пирамиды, а также посмотреть на могилы их строителей. Мы вас ждем, мистер Маск!» — написал он.

Отметим, что гипотеза, высказанная Маском, вовсе не нова. Наиболее широкое распространение она получила после выхода в 1994 году фильма «Звёздные врата» с Джеймсом Спайдером и Куртом Расселом, а также линейкой сериалов и фильмов киновселенной: «Звёздные врата SG-1», «Звёздные врата Атлантида» и «Звёздные врата Вселенная». Основной сюжет первых частей строился на том, что древние пирамиды, которые служили посадочными площадками для космических кораблей, по всему миру были построены людьми под руководством выдававших себя за богов инопланетян Гоа’улдов.