В Twitter российского космонавта появилось видео с пятью НЛО над Антарктидой

Российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС заснял на видео пять неопознанных объектов, пролетающих над Землей.

Как пишет «Интерфакс», съемка велась с целью запечатлеть полярное сияние над Антарктидой.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?» – прокомментировал Вагнер видео в своем Twitter. Космонавт добавил, что информация доведена до руководства «Роскосмоса», а материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН.

Уточняется, что реальное время наблюдения объектов составило 52 секунды.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Министерство обороны США создаст рабочую группу, которая будет заниматься расследованием случаев появления НЛО.