Бразильские НЛО могли оказаться обычными дронами

Весь мир обсуждает появление инопланетной флотилии в небе над Рио-де-Жанейро.

На днях жители небольшого города в окрестностях Рио-де-Жанейро Пау Гранде (в переводе с португальского – «Большое Дерево». – Авт.) стали свидетелями необычного явления. Вечером в небе появился один, а затем еще несколько светящихся объектов, которые были не похожи на звезды. Объекты двигались хаотично и неровно, что навело очевидцев на мысли о визите инопланетян. В Сети появились десятки видео, на которых были четко видны неопознанные летающие объекты.

Официальные СМИ Бразилии разразились шутками по поводу инопланетного вторжения, обвинив местных жителей в том, что те во время карантина смотрят слишком много фэнтези. Однако многие свидетели писали в мессенджерах о том, что сразу после появления странных огоньков в небе услышали звуки военных самолетов и вертолетов. Очевидцы даже сняли место падения одного из летающих объектов, откуда шел сильный дым и слышались выстрелы. Однако власти не дали никаких комментариев по этому поводу.

Бразильские уфологи из группы «Вижилия да Серра» немедленно занялись расследованием произошедшего и выяснили, что объект потерпел крушение неподалеку от военного завода.

– Здесь, по-видимому, есть интерес военных, – рассказал руководитель уфологов в Рио. – И они должны сделать заявление, чтобы прекратить все эти слухи. Свидетели видели вертолеты, которые преследовали эти объекты. А затем один из объектов упал прямо рядом с военной территорией, и началась стрельба. НЛО часто посещают подобные горные ландшафты, но пока рано делать точные выводы.

В Сети так же появилась запись разговора пилотов, которые якобы обсуждают нападение на летающие объекты. Но многие считают это фейком.

Бразильцы поделились на две группы: одни уверены, что на Землю и впрямь прибыла флотилия пришельцев, другие считают, что вся эта история может быть режиссирована, чтобы отвлечь народ от реальных экономических и политических проблем в стране.

Рейтинг действующего президента Бразилии Жаира Болсонару в последние дни понизился до критической отметки. Не исключено, что близкие к власти силы могли намеренно режиссировать «вторжение НЛО», используя обычные дроны.