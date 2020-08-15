Пентагон будет заниматься расследованием случаев появления НЛО

Министерство обороны США создаст рабочую группу, которая будет заниматься расследованием случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО).

Об этом пишет ТАСС.

«Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в заявлении Пентагона.

В конце апреля Пентагон обнародовал видеозаписи ВМС США, где были запечатлены «воздушные явления», охарактеризованные как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Эти ролики оказались в интернете еще в 2007 и 2017 году, но Минобороны не давало разрешения на их обнародование, хотя подлинность записей позднее была подтверждена.

В июне президент США Дональд Трамп предложил подумать над возможностью снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах.