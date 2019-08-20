Региональные власти отрицают связь закупки противогазов с испытаниями в Неноксе

Портал «Открытые медиа» сообщил, что правительство Архангельской области объявило аукцион на закупку 1,2 тысяч противогазов на общую сумму 4,6 миллионов рублей. Отмечается, что эта сделка была добавлена в план только 31 июля.

В Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области сообщили, что закупка является плановой и никак не связана со взрывом под Северодвинском. Губернатор Игорь Орлов в комментарии по этому поводу, данном телеграм-каналу «Подъем», попросил журналистов не «распространять бред».

Тем временем Meduza опубликовала расшифровку беседы неназываемого военнослужащего с жителями поселка Неноксы. Он утверждает, что на территории взрыва, который не имеет ядерного характера, хотя в двигателе ракеты и используются ядерные изотопы, не было зафиксировано ни одного поражающего фактора ядерного оружия, но на понтоны попали радиоактивные элементы и сейчас море якобы выносит на берег предметы с понтонов, один из которых взорвался. В разговоре с сельчанами неназванный военный просит людей не пытаться проникнуть к берегу, который сейчас находится под охраной. Тем более не стоит брать в руки предметы, которые выносит водой на берег, даже если они кажутся безопасными.

Видео было опубликовано в Сети еще на минувшей неделе литовским русскоязычным сайтом Newsader со ссылкой на канал Sotnik-TV. Опрошенные Радио Свобода эксперты подтверждают его правдоподобность.

Ранее сообщалось, что после взрыва под Северодвинском перестали работать четыре станции мониторинга радиационной обстановки.

Напомним, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытаний взорвалась ракета с жидкостной реактивной двигательной установкой.