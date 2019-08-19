Семья подростка-убийцы из Ульяновской области была на контроле у органов опеки

В Министерстве семейной политики Ульяновской области заявили, что мать 16-летнего подростка, который зарубил накануне пятерых своих родственников, ранее находилась на контроле у органов опеки из-за злоупотребления алкоголем. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Касимову.

Отмечается, что женщина благополучно справилась с зависимостью и в последнее время получала только положительные характеристики.

ИА Regnum сообщило, что похороны семьи состоятся 20 августа. При этом самого подростка, который учинил расправу, похоронят не на одном кладбище с родственниками.

RT сообщало, что власти готовы помочь отцу семейства в похоронах. Ранее он рассказывал о своей последней встрече с сыном.