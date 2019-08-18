В Ульяновской области подросток убил всю свою семью

16-летний подросток зарубил всю семью в селе Пантелеево Ульяновской области, сообщает канал «РЕН». Жертвами школьника стали мать, четырехлетние брат и сестра, бабушка и дедушка.

В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.

Тело самого убийцы было найдено возле вышки сотовой связи недалеко от села.

Знакомые молодого человека утверждают, что в школе его ставили всем в пример, он неоднократно участвовал в олимпиадах и отличался хорошей успеваемостью.