Отец убившего свою семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Отец подростка, убившего свою семью в Ульяновской области, виделся с сыном в конце мая.

«Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне. Он, по словам его покойной матери, все на эти "стрелялки" переводил. И это уже общее мнение. Это что-то типа "синего кита", что-то такое», — передает «Пятый канал» слова мужчины. По его словам, через неделю подросток планировал навестить отца.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью и покончил жизнь самоубийством.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)