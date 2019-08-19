Убивший свою семью подросток будет похоронен отдельно от родственников

Семья, предположительно убитая подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, будет похоронена 20 августа.

Об этом пишет РБК со ссылкой на региональное Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия. Там уточнили, что пятерых человек похоронят на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района. Молодого человека, предположительно убившего семью и покончившего с собой, похоронят на кладбище в Карсунском районе.

Пятеро человек были обнаружены мертвыми в частном доме в Патрикеево утром 18 августа. Тело молодого человека нашли неподалеку, возле вышки сотовой связи.

В прокуратуре Ульяновской области предположили, что юноша был болен шизофренией. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что отец подростка прокомментировал произошедшее.