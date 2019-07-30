Участок федеральной трассы "Сибирь" в Тулуне закрыт из-за паводка

В городе Тулуне Иркутской области закрыто движение для всех видов транспорта на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Проезд по трассе из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск через Тулун сейчас невозможен, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

«В связи с высоким уровнем воды в реке Ия – до 990 см при критической отметке 700 см – на участке трассы Р-255 "Сибирь" км 1491+200 – км 1494+300 закрыто движение для всех видов автотранспорта», – рассказали в ведомстве, уточнив, что ограничение введено 30 июля с 5:30 местного времени «до особого распоряжения».

Сообщается, что в Тулуне находится «группировка сил и средств» в составе 62 единиц техники для ликвидации последствий бедствия – самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы подрядных организаций, работающих на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Бурятии.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, трасса будет перекрыта до того момента, пока вода не пойдет на спад. «По прогнозам, она должна остановиться в ближайшее время. Тогда трассу откроем», – цитирует главу региона «РИА Новости».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что число эвакуированных в зоне подтопления в Иркутской области превысило тысячу человек.

Месяц назад жертвами предыдущего паводка в Иркутской области стали 25 человек.