Число эвакуированных из-за паводков в Иркутской области превысило тысячу

В зоне подтопления в Иркутсокй области оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в зону бедствия попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы Иркутской области. На данный момент подтоплены 357 домов с населением 2089 человек и 455 приусадебных участков.

Всего были эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей; 41 человек остается в пунктах временного размещения.



Из-за нового нового паводка почти 4,5 тысячи жителей Тулунского и Шелеховского районов Иркутской области остались без света. «Без электроснабжения остаются бытовые потребители в пяти населенных пунктах (около 4,4 тысячи человек)», – цитирует «Интерфакс» сообщение Минэнерго.

В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют повышение уровня воды в реках, ожидаются продолжительные сильные дожди и грозы. Вода на реке Ия в районе в Тулуна вода может подняться до отметок 950-1050 см при критической отметке 700 см. Кроме того, возможно превышение критических отметок в реке Иркут у села Баклаши и реки Ока возле села Ухтуй.

В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался паводок. Погибли 25 человек, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В результате наводнения было подтоплено 109 населенных пунктов, где находились более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 43 тысячи человек.