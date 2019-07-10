МЧС подтвердило обнаружение тела 25-й жертвы паводков под Иркутском

В поселке Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области нашли тело женщины, ставшей 25-й жертвой наводнения.

Как передает «Интерфакс», МЧС подтвердило гибель 25 человек во время наводнения в Иркутской области.

Отмечается, что последней обнаруженной жертвой паводков стала женщина, тело которой нашли в иркутском поселке Алыгджер.

При этом спасатели отметили, что до сих пор не удалось установить местонахождение еще девяти пропавших в ходе наводнения человек.

Напомним, число госпитализированных в результате бедствия под Иркутском накануне выросло до 486.