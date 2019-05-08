СМИ сообщили и проблемах, возникших при взлете трех самолетов Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в Москве и Ростове-на-Дону.

Как передает «Пятый канал», первый подобный случай произошел в ночь на 8 мая, когда вылет рейса Москва — Рига из аэропорта Шереметьево, выполнять который должен был Sukhoi Superjet 100, отложили с 22:55 7 мая, до 1:09 следующего дня из-за возникшего в салоне лайнера запаха горелой проводки. Отмечается, что после эвакуации всех пассажиров и проверки самолета никаких неисправностей не обнаружили.

Второй невылет SSJ-100 «Аэрофлота» из столичной авиагавани состоялся уже утром 8 мая: по словам одного из пассажиров рейса Москва — Минск, причиной невылета назвали «техническую неполадку».

Третий аналогичный инцидент случился уже в Ростове-на-Дону, где пассажиров следовавшего в столицу Superjet пересадили в другой самолет из-за возникшей неисправности.

При этом в пресс-службе Шереметьево вопросы «по отмене, задержке или переносе рейсов» переадресовали «Аэрофлоту». Перевозчик пока никак не прокомментировал информацию.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при аварийной посадке после удара молнии загорелся SSJ-100 «Аэрофлота», в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. После произошедшего пользователи интернета создали петицию с требованием запретить использование ненадежных SSJ-100, однако в Минтрансе не увидели оснований для такого решения. Пока основной версией в расследовании катастрофы называют ошибочные действия пилотов.