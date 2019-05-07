Видео с места крушения SSJ-100 опровергает официальную версию "Аэрофлота"

Данные о времени эвакуации с горящего «Суперджета», обнародованные «Аэрофлотом», оказались далеки от реальности.

Представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов немного преувеличивает заслуги авиакомпании, когда с гордостью уверяет, что эвакуация с горящего борта SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево 5 мая заняла 55 секунд при нормативе в 90.

В нормативах действительно сказано, что эвакуация «должна производиться не более чем за 90 секунд, или при использовании всех выходов с одной стороны фюзеляжа, или только 50 процентов всех выходов из самолета».

Однако максимум норматива рассчитан в том числе даже на двухпалубные лайнеры с загрузкой до 650 человек и выше, то есть в идеале пассажиры должны покидать горящий борт со скоростью примерно один человек в секунду. В Шереметьево же скорость эвакуации оказалась значительно медленней.

На любительских кадрах прекрасно видно, что эвакуация продлилась порядка 70–75 секунд. В любом случае никак не упомянутые Фетисовым 55. Это, конечно, меньше, чем положенные 90, но при мизерном количестве спасшихся скорость покидания ими борта составила целых две секунды на человека.

На видео эвакуации не видно пассажиров с ручной кладью, из-за чего якобы происходили заминки

В результате из 78 человек, находившихся на борту горящего самолета SSJ-100, смогли эвакуироваться лишь 37. А если при эвакуации погибло больше половины пассажиров, вряд ли ее можно назвать успешной. Она не закончилась ни на 55-й, ни на 70-й, ни даже на 90-й секунде: она прервалась — из-за невозможности ее дальнейшего проведения.

А все эти разговоры о рекордном времени проведения эвакуации призваны, видимо, лишь сгладить негативный эффект, возникший после катастрофы вокруг главной авиакомпании страны, логотип которой в эти дни стал фоном для фотографий тех, кто не смог уложиться в рекордные аэрофлотовские нормативы и чьи тела, как видно на других кадрах с места событий, после эвакуации бросили прямо на летное поле.

На любительских кадрах из салона сгоревшего самолета также не видно багажа, который загораживал бы проход