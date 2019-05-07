СМИ назвали доминирующей версией крушения Superjet ошибку пилотов

Следствие проверяет действия пилотов и наземных служб, которые могли неоперативно отреагировать на ЧП в Шереметьеве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в результате пожара на самолете «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

По данным «Коммерсанта», основной версией в расследовании катастрофы S-100 являются ошибочные действия пилотов. Источники издания уточнили, что самолет сел на ВПП с перелетом более километра и превышением скорости на 30 км/ч, но даже в таких условиях посадка могла быть безопасной. Однако из-за возможной ошибки летчиков самолет слишком жестко коснулся колесами взлетно-посадочной полосы и совершил несколько отскоков, в результате чего стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин из них выплеснулся на двигатели и загорелся.

Подчеркивается, что пассажиры в задней части самолета могли получить травмы из-за «прыжков» лайнера и, вероятно, поэтому не смогли выбраться из салона самостоятельно. Горящий керосин не оставил им шансов на выживание.

Официальный представитель СК Светлана Петренко в разговоре с изданием рассказала, что следствие рассматривает все версии произошедшего. В частности, рассматриваются недостаточная квалификация диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия. Также следствие разбирается с наземными службами, которые могли не отреагировать оперативно на ЧП.