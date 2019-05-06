Следственный комитет назначил генетические экспертизы для установления личностей всех погибших при возгорании SSJ-100.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Минтранс отказался приостанавливать полеты самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, в которой погибли, по разным данным, от 40 до 41 человека.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные СКР, в настоящее время из сгоревшего салона самолета изъвлечены тела 41 погибшего. Отмечается, что для установления их личностей назначены генетические экспертизы.

Кроме того, в настоящее время сотрудники СК совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осматривают взлетную полосу и фюзеляж самолета. Изъятые с места трагедии личные вещи погибших и их документы будут переданы родственникам.