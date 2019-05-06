Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.

Напомним, 5 мая в результате возгорания самолета SSJ-100 после удара молнии и аварийной пасадки в столичном аэропорту Шереметьево погибли более 40 человек. В СКР в качестве версий катастрофы рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров, специалистов, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Как передает «Коммерсант», после авиакатастрофы глава Минтраста РФ Евгений Дитрих заявил, что пока нет оснований для прекращения полетов Sukhoi Superjet 100. Сама авиакомпания «Аэрофлот», по словам главы ведомства, готова выплатить семьям погибших по 5 млн рублей.

«В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" будет рассмотрен проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительное предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, — в объеме по 5 млн рублей», — рассказал Дитрих.

Ранее на портале Change.org появилась петиция с требованием полностью прекратить эксплуатацию данных самолетов в России. Автор петиции указывает, что за последний год произошло как минимум восемь авиапроисшествий с самолетами Sukhoi Superjet 100. Так, в апреле вылет рейса на данном самолете из Воронежа в Москву был отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя; в марте в Шереметьево Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла, а в октябре самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.