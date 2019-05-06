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Удар молнии и отказ электроники назвали приоритетной версией ЧП с SSJ-100

Происшествия
10:59, 06 мая 2019

Близкий к расследованию источник рассказал, что на борту SSJ-100, аварийно севшего в Москве, отказала электроника.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в аэропорту Шереметьево нашли два «черных ящика» самолета Sukhoi Superjet 100, в результате возгорания которого погибли порядка 40 человек.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время приоритетной версией аварии SSJ-100 являются множественные отказы техники из-за удара молнии.

По словам собеседника агентства, на высоте около двух километров экипаж самолета подал сигнал бедствия из-за попадания молнии, после чего SSJ-100 совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. В результате ударов разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.

Отмечается также, что самолет совершал аварийную посадку с полными баками топлива, поскольку экипаж не смог выполнить маневры для его сброса из-за потери радиосвязи.

Данную версию подтверждает также предполагаемый пилот Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов, который сообщил, что в самолет попала молния, однако возгорание воздушного судна произошло уже после посадки.

«Не могу сказать точно, почему произошел (удар о землю). Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной (скорости) согласно процедуре. Возгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок — переход самолета в аварийный режим управления… Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», — приводит слова Евдокимова «Коммерсант».

При этом в СКР в качестве версий катастрофы рассматривают также недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров, специалистов, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

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стоп-кадр / канал СК РФ на Youtube

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